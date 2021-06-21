Россия усиливает группировку военнослужащих в аннексированном Крыму для устранения результатов наводнения, которое случилось на полуострове на прошлой неделе.

Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает "РИА Новости".

Соответствующий приказ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина дал министр обороны России Сергей Шойгу. Военнослужащих на аннексированный полуостров отправляют для оказания помощи жителям Крыма, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.

Ранее от российского военного ведомства в Крыму было задействовано 1,5 тысячи человек. Сейчас это около 21 тысяч человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Таким образом Минобороны РФ увеличило группировку в 14 раз. Работы идут в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Напомним, "Страна" писала о том, как на полуостров обрушилось наводнение и станет ли это решением проблем с водой.

Также мы сообщали о том, что сегодня вечером в Крыму снова ухудшится погода, на полуостров надвигаются сильные ливни.