Крымский полуостров, над которым посмеялся на днях секретарь СНБО Алексей Данилов, продолжает бороться с последствиями наводнения.

Дожди пока что перестали заливать Южный берег Крыма и пик наводнения вроде как пройден. Но спасательные работы еще в самом разгаре.

Местное население, коммунальщики, военные и все неравнодушные бросились откачивать воду из затопленных домов, убирать мусор с улиц и перегораживать горные реки, которые вышли из берегов и продолжают извергать воду на города и поселки ЮБК.

Черное море на побережье в одночасье замусорилось, купаться во многих местах нельзя. Но запреты некоторые туристы игнорируют даже в Ялте - не пропадать же отпуску.

Зато теперь полуостров гарантированно обеспечен водой до конца года, а то и гораздо дольше. И это уже не шутка.

"Страна" разобралась, что сейчас происходит на южном берегу и будут ли еще дожди.

Ялта и Керчь ищут берега

Потоп на южном берегу полуострову закончился, и вместо дождей наступила жара.

Но многие проблемы только начинаются. На улицах тонны мусора, которые подняла прибывавшая вода. Да и сама влага еще стоит во многих местах, где ее по определению быть не должно.

Вот, что происходит, к примеру Кастрополе, что неподалеку от Фороса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП / Крым , Новости (@chp_simferopol)

Но внезапно возникшие посреди городской застройки водоемы - это первая часть проблемы. Вторая - размокший ил. На жаре он быстро засыхает, превращаясь в твердую корку, поэтому надо быстрее убирать всю эту грязь.

Особенно тяжело жителям частных домов, у которых затопило дворы, огороды, подвалы. Если городские улицы - зона ответственности прежде всего властей, то в индивидуальном секторе все это ложится на самих крымчан. В Ялте по официальным данным подтоплено почти 90 домов, среди них и многоквартирные.

Часть строений полностью ушла под воду. Вот, как выглядит сегодня Ялта с высоты полета беспилотника.

Впрочем, люди помогают расчищать не только свои дворы, но и общие улицы. В Ялте жители организовываются через соцсети, приезжают волонтеры из Симферополя и других мест.

Также в город прислали военных. Он практически закрыт на въезд и поэтому на трассе, которая ведет в Ялту огромные пробки.

В южной столице Крыма проблемы не только с мусором и затоплениями. Потоки местных рек, потерявших берега, сносят мосты и заливают город. Военные отправляют на место их истока в горах беспилотники, чтобы выяснить перспективы бедствия, а спасатели тем временем возводят временные дамбы.

Из-за этих рек вода в Ялте продолжает прибывать. Об этом сегодня, 21 июня, написала мэр города Янина Павленко в соцсетях. Вот дом, который заливает прямо сейчас на улице Джафера Сейдамета, где под угрозой еще несколько жилых строений.

Фото мэра Ялты Янины Павленко из Facebook

Там же затопило кладбище старых троллейбусов и заливает находящиеся рядом дома.

Еще одна проблема - селевые потоки, которые засыпают камнями домовладения. Это фото из села Васильевка в Ялте.

Несмотря на то, что купаться в городе запрещено, туристы, которых наводнение застало в разгар отпуска, не сдаются и пытаются окунаться даже в замусоренное Черное море.

Мусора в море очень много. Сейчас оно выглядит так. Вот скриншоты из видеосюжетов крымских СМИ.

А это пляжи в Ялте.

То есть для Крыма это еще одно неприятное последствие: срыв туристического сезона как минимум до конца июня и большая финансовая дыра в бюджете местного бизнеса. Который теперь будет рассчитывать на компенсации от государства и отсрочки по кредитам.

При этом на набережной Ялты уже более менее чисто, гуляют туристы и местные. Очистили и другие места в городе. Фото прислали читатели "Страны".

Но кое-где даже на набережной кучи земли.

Ничуть не лучше ситуация в Керчи. Там, как и в Ялте, "поплыл" весь торговый бизнес - магазины и киоски. Да и вся сфера услуг и развлечений. Вот как в городе откачивают воду из подвала кинотеатра "Украина" (его, к слову, не переименовали).

Сильно пострадал бизнес, который связан с электроникой - например, салоны мобильной связи. А вот кафе уже начали открываться и работают навынос.

Еще пару дней назад улицы Керчи были залиты водой, которая уносила даже людей. Вот видео тонущего мужчины, который спасается, только уцепившись за стоящий в потоке автомобиль.

В Керчи пострадало почти 300 домов, по данным МЧС на сегодняшнее утро. Откачали воду из половины.

Власти полуострова закрыли пляжи в пострадавших городах, отдельно в Ялте запретили работу детсадов. В обоих городах проблемы с электричеством и централизованным водоснабжением. Питьевую воду подвозят спасатели.

Уже сейчас в правительстве полуострова принимают сотни заявок на возмещение материального ущерба. Но вряд ли это конец: погода испортится снова уже сегодня и до завтра на ЮБК пройдут новые ливни, предупредили власти.

В общем ситуация остается сложной. И единственный плюс от нее - проблемы с водой в Крыму будут надолго решены.

Что происходит с водохранилищами?

Резервуары воды пополнились не только на южном берегу Крыма, но и вблизи более засушливого Симферополя.

"Наступил момент, когда объемы той воды, которая запасена в водохранилищах, питающих Симферополь, стала на два миллиона больше, чем тот объем, который был год тому назад. По Ялте накоплено более чем на пять миллионов больше, чем год тому назад. То есть, ситуация прошлого года в этом году не повторится", - заявила "РИА Новостям" директор научно-производственного объединения "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

В прошлом году, напомним, полуостров без дождей вынужден был ограничивать водоснабжение и вводить подачу воды по часам. А военные экстренно протянули в Крым водопровод с материка.

А сейчас уже накопленной воды с гарантией хватит до конца года. Даже если осадков больше не будет - хотя ученые прогнозируют, что водохранилища, которые питают Симферополь, получат до января еще 30 миллионов кубометров воды. Не говоря уже о южных резервуарах.

Ученые Крымского федерального университета вообще прогнозируют, что дожди на полуострове будут идти в достатке еще несколько ближайших лет, и засуха как таковая надолго закончилась.

"В долгосрочной перспективе подтверждается, что мы входим в череду более водообильных лет. То есть, у нас есть время на выработку стратегических решений", - считает Копачевский.

Если прогнозы оправдаются, то для Украины это хорошие новости. Украинские власти часто заявляют, что Россия готовится атаковать Украину ради доступа к днепровской воде. Но теперь война из-за воды скорее всего отменяется. По крайней мере, на ближайший год.

Если, конечно, Москва такие планы вообще вынашивала.

Стихия ударила и по Украине

Упомянутая выше шутка секретаря СНБО Данилова вернулась бумерангом - в южных областях Украины тоже начались наводнения.

Вчера, 20 июня, ливень затопил город Измаил Одесской области.

Наводнение здесь позволяет купаться прямо на улицах. Что многие и делают.

Подтапливает и Николаевскую область - пришлось выкачивать воду из нескольких домовладений в Кривом Озере, неподалеку оттуда ветер валил деревья.

Проливные дожди прошли на Буковине. Там подтоплены десятки домов. Вот, что творилось вчера в селе Товтры.

В Черновицком районе от наводнения падают дома.

Фото газеты "Молодой буковинец"

Власти Черновицкой области оценивают ущерб в десятки миллионов гривен.

Интересно, что в Офисе президента вчера попытались отыграть назад ситуацию с неуместной шуткой Данилова.

"Несомненно, масштабное наводнение в Крыму - это трагедия. Это жертвы, разрушения, потери. И несомненно, нам трудно видеть столь печальные последствия этой чрезвычайной ситуации в Крыму. Ущерб очень большой", - заявил в эфире телеканала "Наш" советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Кстати, от масштабных наводнений из-за обильных дождей в последние недели пострадали и другие территории юга, востока и центра Украины. И везде это убытки, разрушения и личные трагедии. Поэтому призываем всех наших граждан проявлять максимальную осторожность при любых проявлениях природной стихии, а также не превращать эти трагедии в повод для циничных или злорадствуют шуток или комментариев", - заключил советник Ермака с явным намеком на Данилова.

Впрочем, если призывы Подоляка скорее всего повлияют на чиновников вроде Данилова, то "порохоботов" ничто остановить не может. Вот, как соратник Порошенко Юрий Бирюков радуется "камням с неба" в пострадавшей от селевых потоков Ялте.

"Они радовались оккупации и были готовы к камням с неба. Штош.

И да, нулевая эмпатия, вот совсем нулевая. Любой экономический ущерб, любая техногенная или природная катастрофа - это уменьшает количество денег, которые они потратят на оружие против нас", - пишет бывший советник Порошенко.