Новоизбранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не собирается встречаться со своим американским коллегой Джо Байденом, чтобы обсуждать снятие санкционных ограничений с Тегерана.

Об этом Раиси заявил в понедельник, 21 июня, на пресс-конференции, передает "РИА Новости".

"Иран не намерен встречаться с президентом Джо Байденом для обсуждения снятия санкций с Тегерана", - сказал Раиси.

Напомним, 19 июня глава Верховного суда Эбрахим Раиси одержал победу на выборах президента Ирана, набрав 17,8 млн голосов.

Как известно, Раиси 60 лет, он родился в семье сейидов, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда, и учился в семинарии в Куме – главном интеллектуальном центре шиитского ислама.

Подробнее о том, что известно о новом главе Ирана можно прочитать в нашем материале.

Также мы писали, что Иран вернется к ядерной сделке с США в случае снятия санкций с 1500 человек и компаний.

Как сообщалось, 16 июня, в Женеве прошел саммит Владимира Путина и Джо Байдена.

После этого в Белом доме заявили, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не внесли никаких изменений в политику антироссийских санкций США.