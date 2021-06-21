Гражданина России задержали в Германии 18 июня по подозрению в работе на спецслужбы.

Об том заявили в федеральной прокуратуре, передает РИА Новости.

Как сообщается, дома у подозреваемого прошли обыски. Задержанного россиянина обозначили как Ильнура Н. Он работал на естественнонаучной кафедре одного из немецких университетов.

Следствие считает, что с октября 2020 года по июнь 2021-го миним трижды встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше задержали местного жителя за шпионаж в пользу России. Ему грозит до десяти лет в тюрьме. В прокуратуре сообщили, что ранее был задержан его сообщник.

Также ранее СМИ сообщили, что власти Дании помогали США шпионить за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером, а также политиками из Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции.

Кроме того, "Страна" писала, что подозреваемый в некой шпионской деятельности в России ученый Виктор Кудрявцев умер на 78-м году жизни.