Вечером в понедельник, 21 июня, а аннексированном Крыму, где на прошлой неделе случилось наводнение, снова ожидаются сильные дожди, грозы и шквальный ветер.

Об этом со ссылкой на МЧС России пишет ТАСС.

Погода, по прогнозам, ухудшится вечером в понедельник, 21 июня. Синоптики предупреждают крымчан о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре. Такая же ситуация на полуострове будет наблюдаться и во вторник, 22-го числа.

Напомним, 17 июня в аннексированном Крыму затопило Керчь: машины плавали в воде, некоторые люди передвигались по улицам на лодках. Городская ливневая канализация не справлялась с напором стихии в полной мере. А в одном из сел аннексированного полуострова даже пришлось проводить эвакуацию.

Также мы писали о том, что вслед за Керчью в Крыму затопило Ялту, там реки вышли из берегов, набережные частично смыло водой. В городе объявили режим ЧС, а людей из затопленных районов стали эвакуировать.

Кроме того, "Страна" сообщала, что после рекордных дождей водохранилище Ялты заполнилось водой, которой хватит больше чем на год.