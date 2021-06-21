В Кремле считают, что тенденции в ситуации с распространением коронавируса в России "скорее плохие, чем хорошие".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", - сказал Песков.

По его словам, "ревакцинация будет и является неизбежной - не только вакцинация, но и ревакцинация - для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его".

Отметим, что за последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составило 5 334 204.

Напомним, в России последнее время фиксируют резкий рост новых случаев коронавируса. Вспышку связывают с тем, что в стране обнаружили индийский штамм Covid-19 "Дельта". В РФ уже заявили, что индийский штамм злее китайского, но Спутник V защищает и от него.

Также мы писали о том, что в Москве число новых случаев увеличилось на 70%, тяжелых больных - на 30%. В связи с этим власти запустили карантин, организовали розыгрыш автомобилей и квартиры среди привитых, и ввели обязательную вакцинацию.

Между тем, зсутки 20 июня в Украине зафиксировано всего 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это почти на треть меньше показателя предыдущих сутокафик идет в резкое пике.