В понедельник, 21 июня, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате погибли два человека, еще восемь получили травмы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел неподалеку от пгт Покровск Никопольского района Днепропетровской области около 07:15. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter. Произошло столкновение.

Двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте аварии, водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также шесть пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Водитель автомобиля "ВАЗ" задержан, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, неделю назад на румынско-венгерской границе разбился автобус с украинцами.

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