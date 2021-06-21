Микроавтобус попал в ДТП под Днепром. Фото: Facebook/ Поліція Дніпропетровської області

В понедельник, 21 июня, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате погибли два человека, еще восемь получили травмы. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Днепропетровской области. 

Инцидент произошел неподалеку от пгт Покровск Никопольского района Днепропетровской области около 07:15. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter. Произошло столкновение.

Двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте аварии, водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также шесть пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Водитель автомобиля "ВАЗ" задержан, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

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