"Общая беда на всех". К 80-летию вторжения нацистов в СССР глава МИД России зачитал стих Симонова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны зачитал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".
Видео обнародовано в YouTube-канале МИД РФ.
Стихотворение Симонова глава МИД РФ Лавров зачитал в рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ.
"Тот самый длинный день в году", Константин Симонов
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
ставит
обелиски.
Напомним, "Страна" подробно писала о том, как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз.
Также мы писали о том, что в субботу, 19 июня, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением, посвященным 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. "Для нас, немцев, этот день - повод для стыда", - сказала она.