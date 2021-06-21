Министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны зачитал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".

Видео обнародовано в YouTube-канале МИД РФ.

Стихотворение Симонова глава МИД РФ Лавров зачитал в рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ.

"Тот самый длинный день в году", Константин Симонов

Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,

Все едет кто-нибудь из близких,

И время добавляет в списки

Еще кого-то, кого нет…

И ставит,

ставит

обелиски.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз.

Также мы писали о том, что в субботу, 19 июня, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением, посвященным 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. "Для нас, немцев, этот день - повод для стыда", - сказала она.