Европейский союз решил продлить срок действия антироссийских санкций еще на год из-за аннексии Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Как сообщается, санкции впервые были введены в июне 2014 года в ответ на "попытки намеренно подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну". Другие ограничительные меры ЕС, реализованные в ответ на агрессию против Украины, включают экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.

"ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права, согласно заявлению Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС 16 марта 2020 года", – говорится в заявлении совета ЕС.

Ограничения включают запрет на целевой импорт в Евросоюз продуктов, произведенных в Крыму или Севастополе, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму и Севастополе.

Также под запрет подпал экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах. Также запрещены поставки в РФ товаров и технологий, предназначенных для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Напомним, ранее мы писали, что США обещают новые санкции против РФ за Навального и по "Северному потоку-2".

Также сообщается, что в МИД РФ считают, что санкции против России - это навсегда .