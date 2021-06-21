В Армении после прошедших 20 июня внеочередных выборов у власти остается и.о. премьер-министра Никол Пашинян, который набрал почти 54% голосов.

Блок его главного оппонента, экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" получил около 21%. Третья позиция - у блока "Честь имею", набравшего 5,23%. Этот блок сформирован еще одним бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном (Республиканская партия) и партией "Отечество", лидером которой является бывший лава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

Пашинян уже поблагодарил граждан за поддержку, заявил, что армяне провели "стальную революцию", и позвал всех на митинг, запланированный вечером на площади Республики.

Не забыл поблагодарить и.о. премьер-министра и Россию за "поддержку, оказанную армянскому народу и стране".

Впрочем, оппозиция результаты не признает, поскольку социологи хоть и предсказывали лидерство этих двух партий, но, по последним данным, партия Кочаряна с небольшим отрывом лидировала.

Значительная часть общества в Армении считает, что Пашинян сдал Карабах и оказался неспособным защитить границы страны. Да и сами выборы стали досрочными и кризисными.

"Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия, а также противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев", - говорится в заявлении блока Кочаряна.

"Страна" выясняла, что ждет Армению после скандальных выборов.

Выборы после войны

Пашинян объявил выборы через пять месяцев после проигранной войны в Карабахе и разразившегося вслед за этим политического кризиса. Прогнозы для партии Пашиняна "Гражданский договор" были значительно хуже, чем на выборах 2018 год, которые он выиграл на волне ожиданий перемен, за что его называют "армянским Зеленским".

Сохранив ядро в примерно 30% своих сторонников, Пашинян мобилизовал их для участия в выборах, и с учётом явки в 49% это и обеспечило ему большинство.

Оппозиции же не удалось провести мобилизацию противников Пашиняна (а их немало) под свои знамёна.

"Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными. Но эти заявления будут иметь значения только если оппозиционеры смогут организовать масштабные акции протеста. При этом основные геополитические игроки не делали явные ставки на выборах. Распространено мнение, что Пашинян пользуется симпатиями Запада, а Кочарян - России. Но в реальности любой лидер Армении будет двигаться в фарватере линии Москвы, так как российские войска является сейчас, по сути, единственными гарантами безопасности Карабаха (да и Армении в целом). Поэтому Россия заняла нейтральную позицию на этих выборах, хотя многие представители армянской диаспоры в РФ поддерживали Кочаряна", - пишет телеграмм-канал "Политика "Страны".

"Пашинян выиграл досрочные выборы в парламент Армении. Его успех - это, как бы помягче сказать, симптом безысходности. После событий осени 2020 года голосовать за того же лидера, при котором так всё случилось, значит признать, что выбирать не из кого и все остальные ещё хуже. Очень грустный политический итог 30 лет независимости", - пишет телеграмм-канал "Россия в глобальной политике".

"Отстрочить новый конфликт"

Есть мнение, что победа Пашиняна на выборах может быть выгодна и Западу, и России.

"Проигрыш силового "карабахского клана" даёт шанс отсрочить новый конфликт в Закавказье и нейтрализовать попытки Турции в короткой перспективе закрепиться в Азербайджане и Грузии. Пашинян и стоящие за ним силы сегодня ориентированы на Францию (в надежде получить значимую экономическую поддержку от ЕС) и Россию как военного гаранта. Для Москвы Пашинян приемлемая фигура, настроенная не усугублять конфликт с Баку, искать внешние источники финансирования и сохранять себя в альянсе с Россией", - пишет Телеграмм-канал "Не Зыгарь".

Однако победа Пашиняна не означает стабилизации ситуации. Поигранная война в Карабахе дала почву для общественных волнений, которая остается и после выборов.

"Оппозиция может собрать протесты, вопрос в том, насколько они будут эффективными и смогут поменять власть. Источником легитимизации Пашиняна является его же соглашение о перемирии и гарантии Турции и России. У Пашиняна хорошие шансы быть переизбранным премьер-министром. Оппозиция может протестовать, торгуясь за состав правительства. Но скорее всего Пашинян устоит, опираясь на поддержку внешних игроков. Для Турции и России он нужен, чтобы соблюдать соглашения по Карабаху. Если Пашиняна поменяют на другого человека, он может не признавать эти соглашения и может начать новый виток эскалации конфликта, который не выгоден ни Турции, ни России на фоне попыток США и других стран поучаствовать в разрешении этого конфликта, сохранить свою зону влияния в регионе", - сказал "Стране" источник в политических кругах Армении.