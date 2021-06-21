В Амстердаме планируют запустить беспилотные лодки на электродвигатели. Они будут собирвать и вывозить городские отходы, а также перевозить пассажиров как такси.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Беспилотные лодки представят уже осенью 2021 года. Они будут работать как водное такси, перевозя пассажиров и грузы по каналам. Также появятся судна, чьей задачей будет сбор и вывоз городских отходов.

Суда оснащены датчиками, камерами и программным обеспечением, которое позволяет управлять ими дистанционно.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Амстердаме квартал "Красных фонарей" переместят подальше от центра города. Это предложение мэра Фемке Халсема, она уже давно вынашивает этот план, его поддержали большинство политических партий.

Также мы сообщали, что Амстердам запретит продавать туристам легкие наркотики. Мэро Фемке Халесма предлагает разрешить кофешопам (заведения, имеющие разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее - Ред.) продавать товар только жителям Нидерландов. Она рассчитывает, что этот шаг приведет к уменьшению количества клиентов таких заведений в центре города.