В Туапсинском районе Краснодарского края столкнулись два автобуса, в которых ехали дети. Один из них загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, передает ТАСС.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в поселке Новомихайловка Туапсинского района на трассе Е-97 (Джубга - Сочи) произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов", - говорится в сообщении.

К работам привлекли 25 человек и девять единиц техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным источника, пострадали восемь детей и водитель. "По предварительным данным, дети получили легкие травмы", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у одного из автобусов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, пострадавшие получили ушибы и царапины, ожогов нет.

Два автобуса, которые колонной перевозили детей, столкнулись в Туапсинском районе. В колонне ехало десять автобусов пионерского лагеря "Шахтинский текстильщик". "Всего в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих", - добавил источник.

После столкновения один из автобусов загорелся. Площадь пожара составила 12 кв. метров, в данный момент он потушен.

Напомним, ранее сообщалось, что на румынско-венгерской границе разбился автобус с украинцами, есть погибшие.

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