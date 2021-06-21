В Винницкой области более полусотни военных и полицейских в течение ночи искали несовершеннолетнюю девушку, которая 19 июня поехала в магазин на велосипеде и не вернулась.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в регионе.

Также в поисках принимали участи родные пропавшей и местные жители. Утром 20 июня ребенка нашли в 12 км от дома. Как выяснилось, из-за непогоды у девушки сломался велосипед и она не смогла вернуться домой.

По словам начальника отделения полиции №1 Хмельницкого районного отдела полиции Владимира Олексюка, 14-летняя пропала в селе Пиков.

"Около 15:00 девушка на велосипеде поехала в местный магазин и домой не вернулась. Ее самостоятельно искали родные и односельчане, но когда началась непогода – позвонили за помощью в полицию. По тревоге был поднят весь личный состав местной полиции, ювенальной превенции, военнослужащие. Опросив местных жителей, полицейские установили, что девушку видели около 19:00 когда она ехала на велосипеде в направлении соседнего села Шепиевка", - говорится в сообщении.

Поисковики в течение ночи в ливень прочесывали лесопосадки, поля, осматривали заброшенные дома. Около 10:00 20 июня девушку нашли сотрудники полиции в 12 километрах от дома. Она сидела под деревом в поле грязная, без обуви, устала, промокла от дождя. Полицейские дали ей одежду и завезли в медицинское учреждение, где ее осмотрели врачи и передали родным. Повреждений она не получила. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"С девушкой и ее родителями полицейские провели профилактическую беседу, чтобы в дальнейшем не возникало подобных ситуаций", - добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром после пяти дней поисков нашли мертвой 15-летнюю девушку.

В результате за убийство 15-летней девушки под Днепром задержали ее сверстника.