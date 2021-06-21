Министерство внутренних дел Беларуси предлагает включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики и атрибутики.

Об этом сообщает Белорусский союз журналистов в Telegram

МВД Беларуси подготовило соответствующий проект, он поступил на согласование в Комитет государственной безопасности.

Утверждается, что бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" использовись 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной и другими подобными организациями.

Напомним, "Страна" писала о том, что бело-красный флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах.

Эти цвета использовала белорусская зарубежная эмиграция и национальные движения. С конца 1980-х бело-красно-белый флаг стал неофициальным символом борьбы за государственную независимость Белоруссии. Он был утвержден в качестве государственного флага Республики Беларусь после распада СССР, с 1991 по 1995 год.

Также мы сообщали, что бело-красные флаги стали символом оппозиции во время протестов в Беларуси после президентских выборов в 2020 году.