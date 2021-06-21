Совет Евросоюза в понедельник, 21 июня, планирует утвердить новый пакет санкций против Беларуси. Ограничительные меры затронут 86 лиц и компаний.

Об этом со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля пишет ТАСС.

"Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Беларуси. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", - сказал Боррель.

По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, антибелорусские санкции буду введены за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также "за принуждение к посадке самолета Ryanair".

По словам Борреля, экономические санкции Еврооюза против Белоруссии будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него.

Напомним, 18 июня Евросоюз согласовал новые экономические санкции против Беларуси. Ограничения коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.

Также мы писали о том, что Евросоюз готовит санкции против 78 граждан Беларуси и 7 организаций, причастных к посадке самолета в Минске.