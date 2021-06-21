Пятый президент Украины во время поездки в Турцию остановился в пятизвездочном отельном комплексе Макс Роял Белек Гольф & Спа с видом на море и близостью к главной достопримечательности города Белек - местной мечети.

Фотографии Порошенко из этого отеля оказались в распоряжении "Страны".

Согласно информации на туристических ресурсах, Макс Роял Белек Гольф & Спа предлагает гостям номера, оборудованные ТВ с плоским экраном, мини-баром, кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Это довольно популярный отель, у которого достаточно много положительных отзывов на туристических площадках.

Скриншот: Tripadvisor

"Отель предоставляет такие услуги, как услуги консьержа, обслуживание номеров и терраса на крыше, чтобы сделать пребывание здесь еще более приятным. Также к услугам гостей бассейн и завтрак. У гостей, приехавших на автомобиле, есть доступ к бесплатной парковке", - говорится в описании отеля на туристических ресурсах.

В описаниях также делается акцент на близость к главной мечети города.

"Близкое расположение к Belek Town Mosque (2,1 км), популярной достопримечательности в Белеке, делает отель очень привлекательным для туристов", - нговорится в описании на сайте tripadvisor.

Скриншот: Tripadvisor

Ценники за тур в этот отель у украинских операторов стартуют от 213 тысяч гривен на двоих. Какую сумму заплатил за отдых пятый президент - неизвестно.

Напомним, Порошенко поехал на форум в Анталию.

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