За последние сутки на водоемах Киевской области погибли восемь человек, из них трое детей.

Об этом в комментарии "Стране" заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, 20 июня в ГСЧС поступило сообщение о том, что вблизи с. Лебедевка Вышгородского района, в обводном канале Киевского водохранилища, утонул отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 рождения.

Одного ребенка подняли на поверхность местными отдыхающими и передали работникам скорой помощи, но по дороге в больницу ребенок умер. Поиски отца и еще одного ребенка продолжаться.

В Фастовском районе вблизи села Трилесы на реке Каменка перевернулась лодка на борту которой находились 7 человек. Шестеро из них самостоятельно добрались до берега, один человек, женщина, 1965 года погибла, ее тело было поднято на поверхность местными жителями.

Еще один случай произошел в Макаровском районе. Во время купания на реке Здвиж погиб ребенок 2009 года рождения.

На реке Стугна вблизи города Украинка, исчезла женщина 1960 года рождения, предварительно поиск результатов не дал.

Также случаи гибели граждан на водоемах произошли в Белоцерковском и Бучанском районах.

"На данный момент поисковые работы пропавших на водоемах людей продолжаются", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что на базе отдыха под Киевом мать бросила детей. Девочка утонула, спасая младшего брата из выгребной ямы.

Также сообщалось, что в Запорожье на Центральном пляже утонул подросток. Врачи упрекнули очевидцев в безразличии.