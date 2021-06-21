И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, чья партия на внеочередных выборах набрала более 50% голосов, заявил, что его полисила сформирует новое правительство.

Об этом Пашинян сообщил в Twitter.

"Согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под моим руководством", - написал Пашинян.

Напомним, партия Пашиняна в Армении победила на внеочередных выборах в парламент, набрав почти 54% голосов. Основная борьба развернулась между "Гражданским договором" и сформированным экс-президентом Робертом Кочаряном блоком "Армения".

Также мы писали о том, что Никола Пашинян сам подал в отставку с поста премьер-министра, чтоб сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов. На них премьер согласился через пять месяцев после проигранной войны в Карабахе и вследствие разразившегося политического кризиса. "Страна" писала о том, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.