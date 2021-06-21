В Белом доме заявили, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не внесли никаких изменений в политику антироссийских санкций США.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщает The New York Times.

"Закон требует, чтобы мы продолжали следить за объектами санкций, связанными с применением химического оружия", - сказала она.

По словам Псаки, "не было никаких изменений с момента до саммита и после саммита".

В МИД РФ уже отреагировали на заявление Белого дома. По словам директора департамента информации и печати ведомства Марии Захаровой, со стороны Вашингтона наблюдается "полное беззаконие".

"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает - полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово "закон" произносить", - написала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, "Страна" рассказывала, о чем договорились в Женеве Байден и Путин.

Также мы писали, что после встречи с Путиным в Женеве Байден сказал об Украине три предложения.