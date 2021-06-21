В Черновицкой области из-за сильных дождей подтопило подвальные помещения десятков жилых домов и домохозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Как сообщается, 20 июня около 15:00 в Черновицком районе из-за интенсивного дождя произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен). По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

По состоянию на утро понедельник, 21 июня, уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения с. Окно.

"К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 тыс. 160 м. куб воды из 63 приусадебных участков и 51 жилого дома", - рассказали в ГСЧС.

В данный момент работы по откачке воды продолжаются. Местными властями организовано обследование домохозяйств с целью определения ущерба нанесенного непогодой.

Кроме того, по данным ГСЧС в Днепропетровской области частично подтоплены 23 частных жилых дома и 102 домовладения.

"Днепропетровская область. По состоянию на 7.00 21 июня в г.Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди продолжались в течение 17-18 июня) остаются частично подтопленными 23 частных жилых дома и 102 домовладения (с 2 июня всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 дворов)", – сказано в сообщении.

В течение суток 20 июня подразделения ГСЧС откачано 56 тыс. 288 м кв воды (с начала работ - 605 тыс. 218 м кв воды). Работы по откачке воды продолжаются, от ведомства привлечено 21 человек и 21 ед. техники (из них 14 мотопомп).

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