Вечером в воскресенье, 20 июня, в Черкассах произошло смертельное ДТП. Автомобиль Kia выехал на встречку и врезался в Audi A4, погибли три человека.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Авария произошла около 23:00 на перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко. Там водитель автомобиля Kia Optima не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Audi A4.

25-летний водитель Audi A4 и 40-летний пассажир Kia погибли на месте аварии. 28-летнюю пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась. Водителя Kia зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств достали спасатели. Его госпитализировали.

Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.

Сейчас сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, "Страна" писала о том, как в ДТП погибла 21-летняя рекордсменка Украины, которая пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.

Также мы сообщали, что пьяный патрульный попал в ДТП под Винницей, погибла пассажирка его авто.