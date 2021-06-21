Спустя несколько дней после сообщения об отравлении в общепитах Харькова, спасатели сообщили, что в гостинично-развлекательном комплексе в Ивано-Франковской области случилось массовое отравление. В больницы попали 10 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Согласно сообщению, 20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек.

Все они употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе.

Состояние здоровья пострадавших от отравления средней степени тяжести.

"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС

По данным местных СМИ, среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых.

Все пострадавшие - жители села Саджава, которые находились в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.

Напомним, 17 июня появилось сообщение о массовом отравлении в Харькове. Пострадавшие - люди, которые ели суши в популярных сетях ресторанов.

18 июня число жертв массового отравления в Харькове увеличилось с 35 до 54 человек. Всем отравившимся поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

По данным на утро 19 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы уже 67 человек, 14 из которых - дети.