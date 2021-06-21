В Белом доме заявили, что если Китай не будет сотрудничать в исследовании происхождения коронавируса, то он столкнется с международной изоляцией.

Об этом со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джйка Салливана сообщает Fox News.

"Именно эта дипломатическая работа - объединение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это (Covid-19 - Ред.) взялось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", - сказал Салливан.

Салливан рассказал, что президенту США Джо Байдену удалось убедить коллег-лидеров стран G7 оказать давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести прозрачное расследование происхождения пандемии. По итогам саммита "Большой семерки" было принято заявление, в котором речь идет о том, что Китай должен разрешить проведение расследования на своей территории.

Напомним, ЕС поддержит предложение США о проведении независимого расследования о происхождении коронавируса в Китае.

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