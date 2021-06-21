И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, чья партия одержала на внеочередных парламентских выборах больше всего голосов, заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию.

Об этом со ссылкой на Пашиняна сообщает "РИА Новости".

"Победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию. Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную", вместо "бархатной". Все договоренности будут выполнены", - заявил Пашинян.

При этом, по его мнению, на выборах "произошло то, что ожидалось" - неизбежно победил гражданин. Пашинян также пообещал в ближайшие дни начать консультации со всеми политическими силами, чтобы "понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".

Напомним, партия Пашиняна в Армении победила на выборах в парламент, набрав почти 54% голосов. Основная борьба на выборах развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном блоком "Армения".

Ранее мы писали о том, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.