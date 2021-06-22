На прошлой неделе "Страна" рассказывала о вспышке коронавируса в Москве, из-за которой в России начали вводить обязательную вакцинацию.

О причинах того, почему болезнь резко пошла в рост на фоне общедоступной вакцины "Спутник", официально не сообщалось. А предположений звучало два.

Первое - что москвичи расслабились и прекратили соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Второе - индийский штамм коронавируса, который сильнее поражает человека.

Последние же события подтвердили, что этот штамм (ВОЗ называет его "Дельтой") попал в Россию, а это уже последняя ступенька перед Украиной.

"Страна" писала о том, что "индиец" уже распространяется в мире, и появился, в частности, в Египте. Где любят отдыхать и украинские, и российские туристы. То есть проникновение штамма на территории наших стран было вопросом времени.

Разобрались, как новый штамм действует в России, как с ним борются и ждать ли новую версию коронавируса в Украине.

Ситуация с коронавирусом в России

В июне заболеваемость коронавирусом в соседней стране начала обновлять годовые рекорды. Что на фоне украинского спада новых заболевших выглядело удивительно.

С майских 7-9 тысяч в сутки, сейчас россияне имеют более 17 тысяч заболевших практически ежедневно. Половина из них - в Москве.

По крайней мере, такая динамика держится последние три дня, свидетельствует портал стопкоронавирус.рф.

При этом по смертности пропорционально резкого роста нет. Число умерших увеличилось, по сравнению с заболевшими, не так значительно.

Это говорит о том, что дает о себе знать и вакцинация, и в целом состояние медицины в стране.

Тем не менее, ситуация ухудшается и прогнозы на заполняемость больничных коек тревожные. В некоторых госпиталях, даже не столичных, переполнены реанимационные отделения. И на фоне этого власти России на прошлой неделе стали вводить обязательную вакцинацию.

Всем, кто по своему профилю работы вынужден физически общаться с людьми, предписали вакцинироваться. В противном случае их не должны допускать до работы. Причем зарплата при таких прогулах не выплачивается.

Нововведение коснулось и государственного, и частного сектора. Для последнего недопуск на рабочее место по сути означает увольнение - пусть и под каким-то другим предлогом. То есть мотивация вакцинироваться теперь у многих россиян будет очень сильной.

Право принимать решения о ведении обязательных прививок отдали региональным властям. Первой начала Москва и область, а сейчас в этом списке еще семь регионов. Те или иные виды обязательной вакцинации ввели в Петербурге, на Кузбассе и Сахалине, в Ленинградской, Тверской областях и Туле. Последним стал Ненецкий автономный округ.

Но здесь нужно понимать, что вакцинация - инструмент небыстрый. Интервал между дозами "Спутника" составляет 21 день - то есть на приобретение полного иммунитета уходит до месяца. Но понятно, что за месяц привить всех даже одной дозой физически не получится.

То есть вакцинация - это не "скорая помощь", и растянется на несколько месяцев. Ранее власти РФ планировали до сентября привить 60% населения страны. Но до этого придется что-то делать с новым штаммом коронавируса, который уже вызывает перегрузку в больницах.

В Москве поэтому начали новый раунд ограничений: на судебные заседания будут пускать только привитых, то же самое с допуском на плановые операции в больницах. Также власти столицы запустили эксперимент с кафе, где нет ограничений, но весь персонал и гости должны иметь справку о вакцинации. Остальные рестораны закрыли для работы в ночное время.

Пришествие "Дельты"

Еще 12 июня российские медики обсуждали вероятность появления особого "московского штамма". Но уже через несколько дней изобретатель "Спутника" Александр Гинцбург предположил, что в Россию проник индийский штамм - самый опасный на сегодня в мире.

Позже эта информация подтвердилась. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что 90% заболевших в российской столице - жертвы индийской разновидности коронавируса, которую ВОЗ назвала "вариантом Дельта".

Российские чиновники уже дают выкладки по тому, чем опасен этот штамм и как с ним бороться.

Собянин сообщил, что уровень антител для "Дельты" должен быть вдвое выше, чем для других разновидностей коронавируса. Создатели же "Спутника" заявляют, что их вакцина такой уровень антител в принципе обеспечивает.

"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом", - сказал Александр Гинцбург в эфире передачи "Вести недели".

Ученый заявил, что индийский штамм заставляет болезнь протекать более молниеносно. "Он злее", - сказал глава Центра Гамалеи. "Дельта", по его словам, сокращает время перехода к тяжелой симптоматике, поэтому сокращается время появления собственных антител у человека.

Из этого Гинцбург сделал вывод, что даже "Спутник" в случае индийского штамма может иметь некритичное снижение КПД. Впрочем, ученый предлагает не модернизировать основную российскую вакцину, на что уйдут месяцы, а впоследствии "добивать" уровень антител у привившихся препаратом "Спутник лайт", который, впрочем еще не вышел в массовый оборот.

Но к моменту, когда понадобится такая ревакцинация, лайт-версия главной российской вакцины будет уже, видимо, более доступна.

Ждем в Украине к осени

Итак, индийский штамм коронавируса добрался до соседней к нам России. Это, судя по всему, вариант "Дельта", хотя в самой Индии уже зафиксировали новый подвирус - "Дельта плюс", где на две мутации спайкового белка больше.

И уже понятно, что появление опасного штамма в Украине - вопрос времени.

О том, чем известна индийская разновидность "короны", и какие у нее особенные симптомы, "Страна" уже рассказывала. В среднем он на 60% более заразен, как недавно заявила ВОЗ.

На данный момент "Дельта", помимо России, распространяется скачкообразно в Британии, Португалии и замечен еще в 70 государствах. То есть опасность получить этот штамм с запада такая же, как и с востока.

Ученые НАН Украины предрекают появление "Дельты" в нашей стране к осени. И уже сейчас рекомендуют ограничить связи со странами, откуда этот коронавирус может прийти.

Отдельно украинские специалисты пугают, что в Британии, где двумя дозами вакцинировано 60% населения, индийский штамм все равно распространяется. То есть вакцинация от него не помогает.

Тут стоит сказать, что из четырех одобренных в Соединенном Королевстве вакцин самой ходовой является "АстраЗенека", которая в свое время оказалась бессильна против южноафриканского штамма. В самой же Индии есть свое производство "Ковишилда" - аналога "АстраЗенеки".

В Украине это также одна из основных вакцин, которой привиты уже порядка двухсот тысяч человек. Впрочем всего двумя дозами в Украине привиты 360 тысяч жителей. Что не дает повода говорить о каком-то серьезном иммунитете вообще - даже если бы все вакцинировались лучшими препаратами.

То есть, индийский штамм найдет у нас куда более благодатную почву, чем в России, где могут серьезно ускорять вакцинацию - просто потому, что производят вакцину самостоятельно.

И в этом смысле "Дельта" станет еще одной проверкой для "Спутника", которым власти РФ, судя по всему, за лето привьют десятки миллионов человек. Если после этого заболеваемость, как в Израиле, упадет до минимальных значений, это ускорит мировое признание российской вакцины.

В Украине же, помимо прогнозов НАН, никто пока не бьет тревогу и не готовится к новой волне пандемии, которая может начаться в любой момент.