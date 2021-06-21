В Украине четвертый день подряд падают темпы вакцинации от коронавируса. За прошлые сутки, 20 июня, в стране прививку получило почти в пять раз меньше людей, чем днем ранее.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом.

В четверг, 17 июня, в Украине сделали 81 713 прививок (57 970 человек получили первую дозу, 23 743 - вторую).

В пятницу, 18 июня, число вакцинированных за сутки украинцев уменьшилось до 67 101 (48 656 человек получили первую дозу, 18 445 - вторую).

В субботу, 19 июня, прививку от коронавируса сделали 25 603 людям.

В воскресенье, 20 июня, вакцинировались 4 390 украинцев, то есть, почти в пять раз меньше, чем в субботу

Отметим, что на выходных в регионах работают центры массовой вакцинации от коронавируса. В них сделать прививку китайской вакциной CoronaVac могут все желающие. Для этого нужно прийти с паспортом и предварительно зарегистрироваться в "Дие". Например, на этих выходных в Украине работали более 60 центров вакцинации.

Также мы писали о том, что Минздрав призвал украинцев сообщать о своей вакцинации против Сovid-19 в соцсетях.

Кроме того, мы сообщали, что Минздрав готовится к вакцинации подростков в Украине, однако доступные в стране вакцины непригодны к этому.