Индийский штамм коронавируса "Дельта" мутировал. Новая разновидность вируса - "Дельта+" - еще более заразна и опасна.

Об этом сообщает Deccan Herald.

Мутировавший штамм обнаружили в индийском штате Махараштра. Там зафиксировали 20 случаев инфицирования. "Дельта плюс" обзавелся восемью мутациями спайк-белка, который используется для проникновения в клетки. Это на две больше по сравнению со стандартной "Дельтой".

Для "Дельты+" характерна мутация K417N, которая потенциально может снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

Для сдерживания распространения коронавируса в Индии власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружена новая мутация.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно в ВОЗ заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим на планете.

Также мы сообщали, что симптомы заражения индийским штаммом коронавируса человек не отличит от обычной простуды.

Кроме того, мы писали, что Национальная академия наук прогнозирует появление в Украине индийского штамма коронавируса "Дельта" к осени.