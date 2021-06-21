Коронавирус, согласно официальной

За сутки 20 июня в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это почти на треть меньше показателя предыдущих суток, когда было выявлено 479 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Сообщается, что среди заболевших 15 детей и ни одного медицинского работника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 375 человек;
  • летальных случаев - 16;
  • выздоровели - 677 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 8943 человека,
  • методом ИФА - 1147 человек,
  • экспресс-тестами - 4008 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2229846 человек;
  • выздоровели - 2152140 человек;
  • летальных случаев - 52 032;
  • проведения ПЦР-тестов - 10679015.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  1. Киев (95),
  2. Николаевская область (26),
  3. Львовская область (23),
  4. Днепропетровская область (22),
  5. Запорожская область (22).

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".

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