За сутки 20 июня в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это почти на треть меньше показателя предыдущих суток, когда было выявлено 479 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Сообщается, что среди заболевших 15 детей и ни одного медицинского работника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 375 человек;

летальных случаев - 16;

выздоровели - 677 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 8943 человека,

методом ИФА - 1147 человек,

экспресс-тестами - 4008 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2229846 человек;

выздоровели - 2152140 человек;

летальных случаев - 52 032;

проведения ПЦР-тестов - 10679015.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киев (95), Николаевская область (26), Львовская область (23), Днепропетровская область (22), Запорожская область (22).

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".