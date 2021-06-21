График идет в резкое пике. Всего 323 новых случая коронавируса в Украине за сутки
За сутки 20 июня в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это почти на треть меньше показателя предыдущих суток, когда было выявлено 479 новых зараженных.
Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.
Сообщается, что среди заболевших 15 детей и ни одного медицинского работника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 375 человек;
- летальных случаев - 16;
- выздоровели - 677 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 8943 человека,
- методом ИФА - 1147 человек,
- экспресс-тестами - 4008 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2229846 человек;
- выздоровели - 2152140 человек;
- летальных случаев - 52 032;
- проведения ПЦР-тестов - 10679015.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Киев (95),
- Николаевская область (26),
- Львовская область (23),
- Днепропетровская область (22),
- Запорожская область (22).
Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.
Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".