В Армении на досрочных парламентских выборах, которые проходили в стране 20 июня, партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92% по итогам обработки всех 2 008 участков.

Об этом со ссылкой на данные армянской ЦИК сообщает ТАСС.

Теперь партии Пашиняна хватает голосов, чтобы единолично формировать правительство.

Конституция Армении предписывает, что партия, набравшая на парламентских выборах более 50%, получает минимум 54% мандатов в парламенте, независимо от набранных голосов - и право самостоятельно формировать правительство

Второе место занимает блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", у него 21,04%. Блок "Честь имею" занял третье место и набрал 5,23%.

Именно эти политические силы попадут в следующий парламент.

Сообщение о результатах выборов прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны":

"Отметим, что эти выборы прошли уже после проигранной войны в Карабахе, в которой многие армяне обвиняли лично Пашиняна.

Но он сумел удержать свою власть.

Сохранив ядро в примерно 30% своих сторонников, он мобилизовал их для участия в выборах и с учётом явки в 49% это и обеспечило ему большинство.

Оппозиции же не удалось провести мобилизацию противников Пашиняна (а их немало) под свои знамёна.

Не исключено, что оппозиция назовёт выборы сфальсифицированными Пашиняном. Но эти заявления будут иметь значения только если оппозиционеры смогут организовать масштабные акции протеста.

При этом основные геополитические игроки не делали явные ставки на выборах. Распространено мнение, что Пашинян пользуется симпатиями Запада, а Кочарян - России.

Но в реальности любой лидер Армении будет двигаться в фарватере линии Москвы, так как российские войска является сейчас, по сути, единственными гарантами безопасности Карабаха (да и Армении в целом).

Поэтому Россия заняла нейтральную позицию на этих выборах, хотя многие представители армянской диаспоры в РФ поддерживали Кочаряна", - пишет телеграм-канал

Напомним, Никола Пашинян сам подал в отставку с поста премьер-министра, чтоб сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов 20 июня этого года. На них премьер согласился через пять месяцев после проигранной войны в Карабахе и вследствие разразившегося политического кризиса. "Страна" писала о том, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.

Также мы сообщали, что основная борьба на выборах развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" - блоком "Армения". Кандидатами на пост премьера являются Пашинян и Кочарян.