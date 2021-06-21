В Петрозаводске на 84 году жизни умерла прямой потомок русского поэта Александра Пушкина - филолог, профессор Лидия Владимировна Савельева.

Об этом сообщает интернет-журнал "Лицей" на своем сайте.

Как сообщается, доктор филологических наук оказалась в больнице из-за коронавируса, где 7 июня встретила свой 84-й день рождения. Она скончалась в ночь на воскресенье, 20 июня.

Как известно, Лидия Савельева родилась 7 июня 1937 года в селе Семеновское Михневского района Московской области в семье филологов. Она - прямой потомок поэта Александра Пушкина, чей старший сын Александр Александрович был дедом Софьи Николаевны, бабушки Лидии Владимировны.

Лидия Савельева училась на филологическом факультете Ленинградского госуниверситета, почти 50 лет проработала в Карельском педагогическом институте. В научном мире она известна исследованиями по истории русского языка, палеославистике, лингвопоэтике. Она впервые дешифровала славянскую азбуку и интерпретировала ее как поэтический текст, ввела в науку понятие экологии языка, что высоко оценил академик Дмитрий Лихачев.

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