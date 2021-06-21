После обильных осадков в Ялте, где произошло подтопление, местное водохранилище, питающее город, наполнилось 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.

Об этом в воскресенье, на своей странице в Facebook сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн", - сказала Павленко.

По ее словам, сейчас в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру эта работа будет завершена.

Напомним, циклон над аннексированным Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.

Как сообщалось, под Ялтой сошли селевые потоки. Число пострадавших от наводнения выросло до 18.

Кроме того, мы писали, что в затопленной Ялте полностью отключают водоснабжение, а на некоторых улицах и свет.