Гитарист группы "Тату" и основатель I.F.K. Максим Галстьян скончался от коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице группы I.F.K в социальной сети "ВКонтакте", пишет Лента.

Причина смерти официально не называется. Однако музыкант Роман Хомутский на своей странице во "ВКонтакте" прокомментировал известие о смерти гитариста: "Живите здесь и сейчас, никаких "потом". Но берегите себя, друзья. Не игнорируйте болезненные симптомы, мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых".

Максим Галстьян был одним из самых ярких гитаристов нового альтернативного рока 90-х. А группа IFK (эта аббревиатура переводится как "Летающий убийца насекомых"), которую он основал в 1994 году вместе с Павлом "Паштетом" Филиппенко (сыном популярного киноактера Александра Филиппенко и звукорежиссером его моноспектаклей) - одной из первых в России соединила тяжелый скоростной рок с рэпом. И стала пионером отечественного хардкор-панка и рэпкора. Причем сразу стала петь на английском, рассчитывая и на европейскую славу. Некоторое время в составе группы на сцену выходили одновременно два гитариста и два басиста, что добавляло ей еще большей оригинальности.

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