Специалисты из Оксфордского университета обнаружили способ, который позволит ускорить процесс выздоровления после заражения коронавирусом.

Об этом пишет "РИА Новости".

Как сообщается, одним из действенных методов называется использование ингалятора от астмы. По данным исследований, употребление будесонида, лекарственного средства, которое применяется при астме, ускоряет процесс восстановления при заболевании. Оно оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие.

По словам одного из участников исследования, это открытие является "важной вехой для пандемии". Специалисты также отметили, что, благодаря будесониду, пациенты выздоравливали в среднем быстрее на три дня.

Напомним, ранее мы писали, что ученые выяснили, кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавируса. Медики рассказали, что риск госпитализации оказался примерно вдвое выше у пациентов с индийским штаммом по сравнению с британским, при этом вероятность увеличивалась у пациентов с пятью или более соответствующими заболеваниями.

Также сообщалось, что российские военные разрабатывают лекарство от коронавируса в виде жвачки и пастилы.