Европу этим летом может ждать большой "движ" леворадикальных активистов с участием мексиканских революционеров-сапатистов.

Весной они отправились на паруснике из Мексики через Атлантический океан, а в воскресенье, 20 июня, зашли в испанский порт Виго с транспарантом с надписью ¡Despertad! - "Проснитесь!"

"Вторжение" в Испанию они приурочили к 500-летию колонизации Мексики, призвав "побратимов" из всей Европы присоединиться к их акции, чтобы выступить против капиталистической системы.

"Страна" разобралась, кто такие сапатисты и что они хотят устроить в Европе.

"Они нас не покорили, мы продолжаем бунтовать"

Вместе с мексиканцами активисты из Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Греции собираются прибыть в Мадрид 13 августа, годовщину испанского завоевания Мексики.

Это дата, когда столицу империи ацтеков Теночтитлан завоевали испанские конкистадоры.

Лозунг "Вторжение началось" активисты опубликовали на 41 языке, включая русский, украинский и азбуку Морзе.

"Мы скажем народу Испании две простые вещи. Первое - они нас не покорили. Мы продолжаем сопротивляться и бунтовать. Второе - они не должны просить прощения", - говорится в заявлении сапатистов.

Среди бунтарей, которые пересекли Атлантический океан, семь человек в возрасте от 19 до 57 лет: четыре женщины, двое мужчин и один трансгендер по имени Марихосе. Как пошутил один из сапатистов, их девиз: "Сдавайтесь, гетеро-патриархальные бледнолицые!" (хотя никто такого по прибытии не восклицал, как ошибочно написали некоторые СМИ).

Остальные прилетят самолётами и пробудут в Европе несколько месяцев.

Судно, на котором приплыли сапатисты в Европу. Фото Amehd Coca Castillo, eulixe.com

Революционеры из Мексики обещают Европе "вечеринку с песнями и танцами", где "бёдра сотрясут землю и небеса".

Борьба за автономию и "захват Испании"

Сапатистскую армию национального освобождения в 1980-х годах в южном мексиканском штате Чьяпас создали индейцы майя. Это леворадикальное движение, которое выступает за автономию и признание прав своего народа и находится в состоянии холодной войны с правительством Мексики.

Название "сапатисты" было выбрано в честь мексиканского революционера начала XX века Эмилиано Сапаты.

"Сапатисты стали известными в 1994 году после восстания против принятия соглашения о создании Североамериканской зоны свободной торговле (NAFTA). В случае индейцев это не только увеличение бедности, но и уничтожение их культур и изгнание их с их территорий, это новые законы вроде украинского закона о продажи земли, только хуже. Под руководством субкоманданте Маркоса революционеры объявили войну мексиканскому государству и заняли здания в городах и посёлках Чьяпаса. На подавление восстания правительство отправило армию, в боях погибло около 200 человеки, и через 12 дней стороны объявили о перемирии. Правительство прекратило огонь и село за стол переговоров только благодаря массовой реакции мексиканского гражданского общества. Сотни тысяч людей вышли на улицы против "мексиканской АТО" с требованием "прекратить бойню и договариваться", - рассказывает "Стране" украинский журналист Олег Ясинский, живущий в Южной Америке.

Сапатисты в Мексике создали свою освободительную армию.

Стороны подписали соглашение, по которому коренному населению Мексики обещали предоставить автономию, но затем власти пошли на попятную. В 2003 году сапатисты приняли решение, независимо от действий правительства, выполнить свою часть подписанных обязательств и сделали это. Среди них было, например, прекращение огня, и с тех пор они не сделали ни единого выстрела. В результате они создали десятки автономных муниципалитетов и правительств в Чьяпасе.

Сапатисты живут в автономных муниципалитетах, которые самодостаточны и не участвуют в программах государственной помощи.

"Пока многие антисистемные левые теоретически говорят, что "другой мир возможен", сапатисты уже больше четверти века практикуют этот "другой мир" на контролируемых ими территориях штата Чьяпас. Там выстраивается интереснейшая другая политическая и культурная парадигма самоуправления территорий организованными общинами и полное подчинение партизанской армии решениям демократических гражданских властей. Это единственная свободная от наркотрафика и организованной преступности и самая безопасная часть Мексики", - говорит Олег Ясинский.

Это десятки тысяч семей, который продолжают бороться за права крестьян-индейцев.

"Мексиканские революционеры любят доносить свои политические предложения путем акций искусства и прибегая к символическим церемониям. Это ближе к индейским традициям, чем к западному пиару", - говорит Ясинский.

"Захват Испании", по одной из версий, станет их новым "спектаклем".

Сами они уверяют, что не собираются бунтовать в Европе.

"У них нет никаких идей "мести", наоборот – это стремление поделиться с европейцами лучшим, что им могут предложить народы Америки – опытом по самоорганизации в защиту культур, природы и человеческого достоинства", - объясняет Ясинский.

Революционного лидера сапатистов, известного как субкоманданте Маркос, даже называют "постмодернистким Че Геварой" или "современным Зорро". Реального имени Маркоса не знает никто. Предполагают, что это мексиканский профессор философии Рафаэль Гильен.

Часть команды парусника, причалившего в Испанию из Мексики 20 июня

"Почему-то главным символом сапатистов стали не горы, не сельва (влажные экваториальные леса в Южной Америке, - прим. ред.) и не оружие, а именно маска-балаклава - "пасамонтаньяс", - говорит нам Ясинский. - Многие их спрашивают или критикуют - зачем вам маски? Почему вы скрываете лица? Как будто до восстания 1994 года лица этих индейцев кого-то интересовали. Маркос отвечает, что они готовы снять с себя маску, когда мексиканское общество ее тоже с себя снимет. Изначальный смысл масок заключался в следующем: поскольку большинство участников движения являются лицами гражданскими, проживающими на территории под контролем федеральных сил, необходимо было защитить их и их семьи от репрессий властей. С другой стороны, маски на лицах сапатистского командования планировались как защита от культа личности: в случае гибели одного, его место должен был занять другой, избегая каудильизма (крайнего авторитаризма, - прим. ред.), столь характерного для всех латиноамериканских революций. Добиться этого не удалось, по крайней мере по отношению к внешнему миру. Как рассказывает сам Маркос, единственная разница оказалась в том, что вместо привычного каудильо с открытым лицом, он стал первым каудильо в маске, благодаря этой самой маске еще более узнаваемым. Это - одна из множества проблем, которую пытаются решить сапатисты. Очевидно и другое: если в предыдущих революциях центр внимания был сосредоточен на личностях, ее возглавлявших, на лице, на личных характеристиках ее ведущих персонажей, то в сапатизме все происходит как раз наоборот: маска на лицах гражданских властей, военных командиров и простых крестьян делает всех частью единого целого, в котором нет места официальным портретам и биографиям, где маска является зеркалом, отражением, не сокрытием себя, а открытием другого, то есть своей полной противоположностью".

За маской Маркоса, которого сапатисты считают своим лидером, может скрываться мексиканский профессор.

"Антикапиталистическое турне"

"Мы идем по тому пути, по которому они пришли 500 лет назад, - сказал мексиканским СМИ на церемонии отъезда субкоманданте Мойсес, один из лидеров сапатистов. - В данном случае мы идем по пути сеяния жизни, а не по тому пути, который был 500 лет назад. Совершенно наоборот".

Из Испании они собираются в турне по Европе на встречи с другими организациями и группами, чтобы поделиться своими мыслями о том, как справиться с "неравенством, исходящим от капиталистической социально-экономической системы".

Сапатистской делегации на территории Европы запрещено носить оружие и поддерживать идеи вооруженной борьбы в местах и странах, которые она посетит, а также заключать соглашения с другими организациями. Все эти и остальные пункты отражены в "сапатистском паспорте", выданном направившимися в Европу делегатами.

"У них множество приглашений от множества организаций и пока все выглядит достаточно хаотично и малопредсказуемо. Во Франции их ждут "желтые жилеты". В Греции и Италии - множество артистических, правозащитных и прочих групп. В Испании уже десятки комитетов по их приему, в которых участвуют многие известные артисты и интеллектуалы", - говорит нам Ясинский.