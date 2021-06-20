В Польше начались акции по вакцинации против коронавируса бездомных.

Об этом сообщает Польское радио.

Как отмечается, Лодзинский городской совет организовал мобильный пункт вакцинации, где бездомные могут вакцинироваться препаратом фирмы Johnson & Johnson, который требует однократного введения.

Против коронавируса могут вакцинироваться также люди, не имеющие документа, подтверждающего личность.

"В нашем городе и других польских городах начались акции вакцинации людей, которые не имеют постоянного места жительства и медицинского страхования. Мы поощряем людей, находящихся в приютах, прийти и вакцинироваться", - отметил директор лодзинского отдела Каритас священник Анджей Партыка.

Он отметил, что вакцинация происходит на добровольной основе.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав призвал украинцев сообщать о своей вакцинации против Сovid-19 в соцсетях.

Также мы писали, что в Польше пожар уничтожил половину села. В результате без жилья остались более ста человек.