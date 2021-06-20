В Бельгии был найден мертвым 46-летний снайпер Юрген Конингс, который в течение месяца скрывался после побега из казармы с оружием.

Об этом пишет The Spectator Index в Twitter 20 июня.

"Бельгийский солдат Юрген Конингс, обвиняемый в ультраправом экстремизме и являвшийся объектом розыска, найден мертвым", – говорится в посте.

Как известно, 17 мая Конинг сбежал из казармы, прихватив с собой четыре противотанковые ракетные установки, пулемет и бронежилет.

Он заявил, что "собирается уничтожить" вирусологов из-за COVID-19. В связи с этим службы безопасности страны объявили его в розыск с определением "серьезная угроза".

Целью снайпера-фанатика стал ведущий вирусолог Бельгии Марк Ван Ранст. В день побега Конингс три часа поджидал профессора под его домом. После этого вирусологу с семьей пришлось скрываться в убежище.

"Я больше не могу жить в обществе, где политики и вирусологи отняли у нас все", - написал Юрген Конингс в одном из своих прощальных писем.

Как сообщается, на безрезультативные поиски Конинга власти потратили 650 тысяч евро средств налогоплательщиков, в том числе, предназначенных на доплаты для солдат за службу в выходные, бронированную технику и использование боевого вертолета NH90.