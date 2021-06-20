Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление властей США о готовности ввести санкции из-за строительства "Северный поток-2".

Ее слова передает ТАСС.

По ее словам, Штаты пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток - 2" в изложении местных чиновников увязывается с [Алексеем] Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", — заявила представитель МИД.

Напомним, ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США готовят новые санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и строительством "Северного потока-2".

Отметим, что недавно президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у США уже не было шансов остановить достройку "Северного потока-2", поэтому они и не ввели санкции.

Также мы рассказывали, что Зеленский связал постройку "Северного потока-2" с принуждением к прямому диалогу с Донбассом.