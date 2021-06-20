В Центре общественного здоровья в День отца рассказали, как украинским папа сохранить свое здоровье.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Сегодня уже никого не удивишь, что папа ушел в декретный отпуск, кормит ребенка, гуляет с ним с первых дней жизни, воспитывает в одиночку, учит с ним уроки и дает важные советы. Еще в прошлом веке такие папы были редкостью, а их брак в семье приходилось прорабатывать в кабинетах психологов.Теперь активным семейным папочкам, как и мамам, нужна ментальная помощь и поддержка", - говорится в сообщении.

В связи с этим медики собрали несколько советов, которые помогут отцам сохранить здоровье:



Запишитесь к врачу и пройдите обследование

Мужчины, как правило, в два раза реже посещают своего семейного врача, чем женщины. Прохождение простых скринингов:

на здоровье сердечно-сосудистой системы (С 40 лет — каждые 2 года);

сахарный диабет (с 45 лет-ежегодно);

на возрастные формы рака (колоректальный рак — с 50 лет — каждые 2 года; рак простаты — с 50 лет при наличии низкого риска, с 45 лет — при среднем риске, с 40 лет при высоком риске — каждый год)

Обеспечивает своевременное лечение потенциально смертельных состояний, которые можно контролировать на ранних стадиях обнаружения.

Измеряйте свое артериальное давление регулярно, приучайте малышей к этой процедуре на будущее

О курении и потреблении алкоголя придется забыть

Поддерживайте физическую активность

Между рабочими и семейными обязанностями найдите время на физические упражнения. Они обостряют внимание, улучшают сон, способствуют выделению эндорфинов (гормонов счастья).

Если вы командный игрок, то сделайте чат в мессенджере и присоедините туда соседей, друзей и сотрудников, которые не прочь побегать в футбол.

Не забывайте о хобби и друзьях

Семья, дети, работа... как найти найти время на любимое дело? Это действительно сложно, но положительный эффект того стоит. Согласно исследованиям, люди, которые занимаются рекреационной деятельностью имеют более позитивный настрой, меньше стрессуют.

Это может быть что угодно, даже старые детские увлечения: коллекционирование почтовых марок, монет, выращивание тропических рыб или растений, работа с деревом. Выкладывайте свои творения в соцсети, начинайте с малого.

Друзья - это тоже часть семьи, поэтому не стоит ограничивать общение с ними. Тем более, если их дети одинакового возраста с вашими детьми

Планируйте качественный семейный отдых

Просмотр комедийных фильмов, мультиков, сбор лего, поход в парк или поездка за город.

Главное, это ощущение, что вы делаете это вместе и вкладываете в это всю душу, радостный детский смех такой заразный, что и вас заставит смеяться. А смех, как доказано, обогащает кислородом сердце, легкие и мышцы. Вот вы смеетесь, а это тоже забота о себе.

Здоровая еда = вкусная еда

Папа должен стать одним из первых хороших примеров в жизни ребенка - здоровое питание включает фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, Молочные продукты, птица, рыба, яйца и орехи. Все просто! И помните, что блины от папы вдвое вкуснее.

Напомним, ранее медики дали советы украинцам, как пережить жару без вреда для здоровья.

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