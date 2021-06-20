В Белом доме подтвердили заморозку военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, объяснив это позитивным сигналом, полученным из России.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает The Washington Post.

Он рассказал, что эти деньги были дополнительной помощью на случай непосредственной угрозы Украине от России.

"США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов", - заявил советник.

Напомним, что на следующий день после встречи президентов США и России в Женеве появились сообщения, что администрация Джо Байдена временно приостановила пакет военной помощи Украине, который включает летальное оружие. Первоначально план этой помощи был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной этой весной.

Однако позже в Белом доме назвали "нонсенсом" остановку военной помощи Украине, но дали также понять, что новых денег пока не будет.