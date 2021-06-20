В Чернобыльском заповеднике рассказали о необычной птице - козодое, которая охотится на добычу словно призрак.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Как рассказали в заповеднике, эти птицы возвращаются из теплых краев в конце апреля-начале мая.

"Они активны ночью: питаются насекомыми, которых ловят в воздухе. Часто этих непривычных пернатых можно наблюдать на дорогах. У птиц, подсвеченных фарами авто, на расстоянии хорошо виден "рубиновый" глаз.

Поселяется козодой на открытых участках – пожарищах, перелогах, полянах, опушках. Гнездо, в котором всегда два яйца, размещает на земле.

Птица имеет серовато-бурую окраску, что хорошо маскирует ее среди опавших листьев, кусков коры или хвороста", - говорится в сообщении.

Гнездо таких птиц, как пишут в заповеднике, найти очень трудно.

"Обычно, птица слетает с кладки почти из-под ног, когда человек подходит очень близко. Самка начинает отвлекать от гнезда, притворяясь раненой.

Охотясь на насекомых, козодой неожиданно, словно призрак, появляется из темноты и также неожиданно исчезает", - рассказали в заповеднике.

Улетают козодои в августе-сентябре. Некоторые птицы задерживаются до начала октября.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике показали фото заблудившегося ежа, который чуть не погиб под колесами авто.

Также сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открываются водные и велосипедный экскурсионные маршруты.