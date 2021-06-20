В Черкасской области женщину с ребенком на надувном матрасе отнесло далеко от берега.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

Это произошло 20 июня днем на реке Днепр, недалеко от базы отдыха "Купава Каневская" на Каневщине.

Женщина с ребенком находились на расстоянии около 1,5 км от берега на надувном матрасе. Каневские спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших к берегу. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что в ветреную погоду или в местах с сильным течением не следует использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве пару унесло в открытое море на надувном матрасе. Спасателей вызвала женщина, которая заметила уплывающую пару.

Также мы писали о том, как в Бердянске женщина утонула, пытаясь спасти внуков, которых унесло в море на матрасе.

Море обычно в Бердянске в тихую погоду не вызывает опасений - оно мелкое и спокойное. Но, как только усиливается ветер, появляются волны, а глубина увеличивается до трех метров. Образуется течение, с которым тяжело справиться даже профессиональным пловцам.