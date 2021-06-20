В Сватовском районе районе Луганской области выявили семь древних захоронений, возрастом от четырех до пяти тысяч лет. Там ученые нашли останки представителей загадочного народа с вытянутыми черепами, различные артефакты и предметы для ритуальных жертвоприношений.

Об этом пишет местное издание "Сватове.City".

Исследования проводятся на кургане в поле между селами Хомовка и Преображенное в Луганской области. На этих территориях, благоприятных для жизни различных народностей за несколько тысячелетий до нашей эры, нашли следы поселений.

В раскопках принимают участие студенты факультетов истории и археологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля и Горловского института иностранных языков под руководством профессора Юрия Бровендера и доцента Сергея Евсеенко.

По словам ученых, в Сватовском кургане пять насыпей, самые ранние из них датируются эпохой средней бронзы донецкой катакомбной культуры, которая в то время считалась "элитой катакомбного сообщества".

"Здешние захоронения датируются 27-21 веком до нашей эры. Захоронение богаты металлами, разнообразной керамикой, которая поражает своей красивой росписью. Недаром этот период назывался неким "барокко" бронзового века", - рассказал профессор Бровендер.

Он также добавил, что исследователи пока не могут точно определить народность, которая проживала тогда на этой территории, потому что в то время еще не было письменности. Однако ученые могут "максимально точно" определить возраст захоронений.

Ученые узнали, как происходило захоронение умерших в давние времена. После смерти человеку специально разрезали сухожилия на конечностях, чтобы можно было согнуть руки и ноги в определенное положение - словно конь забирал человека после смерти, чтобы отвезти в другой мир.

Также они доказали, что некоторые старинные племена, проживавшие на этой территории, обматывали головы детей специальными тряпками. От сильного сжатия голова вытягивалась. Как считают исследователи, на врагов это наводило страх, а среди своих вызвало уважение и доверие.

В одном из могильников возрастом 4 тысячи лет нашли погребение женщины, на момент смерти которой было только 40 лет, а умерла она именно от старости (в то время продолжительность жизни человека была короткой). Рядом со скелетом был горшок и плато для жертвоприношений.

По словам Бровендера, горшок всегда присутствует во всех женских погребениях, так как женщина считалась продолжательницей рода и поэтому почиталась даже после смерти.

Самая древняя находка в Сватовском кургане - женское захоронение, которому 5 тысяч лет. В могиле похоронена женщина, которая умерла во время родов. Рядом со скелетом женщины найдены кости новорожденного ребенка. А еще в области таза умершей нашли кости ребенка, который рождался. В этой же могиле лежали бронзовый нож и шило. Такие предметы указывают на то, что женщина принадлежала к знатному роду.

По словам доцента Сергея Евсеенко, сейчас на территории Сватовского района есть 11 курганов. Некоторые из них пытались раскопать местные жители, надеясь найти там что-то ценное или какие-то сокровища.

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