В воскресенье, 20 июня, в 20:00 по местному времени (19:00 по Киеву) в Армении завершились внеочередные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным на 17:00 (16:00 по Киеву) в выборах приняли участие 38,17% избирателей. Окончательные данные по явке поступят в 20:00 по Киеву.

В выборах принимали участие 25 политических сил. Основная борьба развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блоком "Армения". Кандидатами на пост премьера являются Пашинян и Кочарян.

Голосовали только на территории Армении. Порога явки нет. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

Первые данные о результатах выборов поступят после 23:00 по Киеву.

Помимо политических сил Пашиняна и Кочаряна в выборах участвовали сформированный партиями экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Республиканская" и "Отечество" блок "Честь имею", возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия "Светлая Армения", возглавляемая одним из крупнейших армянских бизнесменов Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

Сообщается, что экзит-полы в Армении не проводились.

Опрос армянского представительства Gallup International Association, проведенный 18 июня, показал, что за блок "Армения" во главе с Кочаряном готовы проголосовать 28,7% избирателей, за партию Пашиняна ''Гражданский договор'' - 25,2%. За блок Ванецяна "Честь имею" - 10,8%, за партию ''Процветающая Армения'' - 5,4%, за партию "Светлая Армения" - 5,2%.

Согласно Конституции, в случае, если в результате выборов или в результате формирования коалиций в парламенте не удастся организовать конституционное большинство, будет назначен второй этап досрочных выборов.

Парламентское большинство получит право сформировать новое правительство Армении и выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра.

Напомним, ранее Пашинян сам подал в отставку с поста премьер-министра, чтоб сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов 20 июня этого года.

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