Эпидемия Эболы в Гвинее, которая вновь вспыхнула в стране в феврале, официально закончилась.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения в Твиттере.

"Конец вспышки Эбола в Гвинее был официально объявлен сегодня", - говорится в посте.

The end of the #Ebola outbreak in Guinea was officially declared over today.



Survivors like Aminata joined the fight against Ebola. After surviving the disease, Aminata began helping other Ebola patients as a care assistant at a treatment centre. pic.twitter.com/cEIwglb2Vd June 19, 2021

Напомним, эпидемию Эбола в Гвинее объявили в середине февраля. Тогда в стране официально заявили о наличии болезни после того, как по меньшей мере три человека умерли, а четверо других получили положительный тест.

Соседние страны, Сьерра-Леоне и Либерия, привели своих граждан в состояние повышенной готовности. Именно эти страны стали эпицентром смертоносной эпидемии в течение 2014-2016 гг., когда погибло более 11,3 тысяч человек.

После этого, ВОЗ внимательно следит за каждой вспышкой лихорадки Эбола. Так, несколько из них были зафиксированы в Демократической республике Конго. И хотя в ноябре 2020 года ВОЗ объявил об окончании шестимесячной эпидемии в стране, но в четверг подтвердил новое появление болезни. Вакцинация от лихорадки более 40 тысяч человек позволила сдержать болезнь.

Ранее мы писали, как микробиолог Жан-Жак Муембе Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, заявил о новой смертоносной болезни. С опасным недугом столкнулись в Демократической Республике Конго.