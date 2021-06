Эпидемия Эболы в Гвинее, которая вновь вспыхнула в стране в феврале, официально закончилась.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения в Твиттере.

"Конец вспышки Эбола в Гвинее был официально объявлен сегодня", - говорится в посте.

The end of the #Ebola outbreak in Guinea was officially declared over today.



Survivors like Aminata joined the fight against Ebola. After surviving the disease, Aminata began helping other Ebola patients as a care assistant at a treatment centre. pic.twitter.com/cEIwglb2Vd