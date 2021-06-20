В Ровенской области из-за бобров и лошади погиб отец девяти детей - мужчина провалился в вырытую бобрами дыру, а сверху на него упал конь.

Об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает УНИАН.

Трагедия произошла вечером 18 июня в селе Сварино Сарненского района.

Именно тогда поступил вызов на линию 103 о том, что травмировался мужчина, на которого упал конь.

"На момент приезда медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Установлено, что мужчина 1978 года рождения. Отец 9-ти детей. Он пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой, возле реки провалился в вырытую бобрами дыру. Конь упал на мужчину. Люди сперва извлекли коня, а затем потерпевшего. Он был без признаков жизни", - отмечается в сообщении центра.

Ранее "Страна" сообщала, как в ДТП погибла 21-летняя рекордсменка Украины, которая пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.

Екатерина Долган - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и чемпионатов Украины. Девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. Она пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.

Также мы писали о том, как в Бельгии обрушилось недостроенное здание школы, в результате чего погибли 5 строителей.