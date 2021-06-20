Индийский штамм коронавируса является "злее" китайского, так как болезнь при заражении протекает молниеносно.

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает "РИА Новости".

"Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", — сказал Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".

В то же время он добавил, что вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день разновидностей коронавируса.

"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом", - сказал Гинцбург.

Напомним, ранее мы писали, что российская вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот через полторы недели.

Также сообщалось, что британские ученые выяснили, кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавирусной инфекции.