Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля.

Об этом сообщил МИД Израиля со ссылкой на министра внутренних дел страны Аелет Шакед, передает РИА Новости.

"Начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.

Напомним, Израиль с середины июня открыл границы для украинцев.

Израильское правительство приняло решение об открытии границ для граждан Украины, которые должны будут заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

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