В Чернобыльской зоне отчуждения показали ежа, который вышел на асфальтированную дорогу в поисках еды и чуть не погиб под колесами автомобилей.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Этот колючий хищник, ходил по своим делам по новому асфальтному покрытию зоны отчуждения. Какие у него могут быть дела на дороге? Прозаичные. Ежи охотятся в придорожных полосах на насекомых, которых, в свою очередь, привлекает тепло от покрытия дорог или свет автомобильных фар. Однако прокладывая охотничьи тропы через проселочные дороги, животные часто погибают под колесами автотранспорта. Этом ежу повезло: сотрудник Заповедника перенес его с асфальта в лес", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике показали существо, которое выглядит как змея, но к змеям не относится. Это веретеница - существо не ядовитое и спокойное, которое большую часть жизни проводит под землей и любит охотиться на дождевых червей.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали фото единственной пресноводной черепахи, живущей в зоне отчуждения.