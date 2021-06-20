Разработчик кубинской вакцины Soberana 02 компания BioCubaFarma заявила, что ее медицинское средство защищает от болезни COVID-19 в 62% случаев.

Об этом сообщает компания BioCubaFarma в Twitter.

"Только с двумя дозами Soberana 02 достигла эффективности в 62%", - говорится в заявлении компании.

В общем, вакцина Soberana 02 требует введения трех доз. Результаты эффективности трех доз обещают обнародовать в ближайшее время.

На Кубе разрабатывают пять собственных вакцин от коронавируса, два из них — Soberana 02 и Abdala — находятся на последних этапах клинических испытаний. Но препараты уже начали вводить населению: всего примерно 4,5% кубинцев получили все три дозы одной из двух упомянутых вакцин.

Напомним, что вслед за испытаниями вакцины Soberna-2, Куба перешла к поздним клиническим испытаниям еще одной вакцины от COVID-19 - Abdala. Зеленый свет на клинические испытания дал кубинский контролирующий орган.

Кубинская вакцина будет применяться для подавления вспышки Covid на острове, а также для продажи за границу.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав призвал украинцев сообщать о своей вакцинации против Сovid-19 в соцсетях.