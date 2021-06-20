Полиция Никополя задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве сверстницы, чью тело нашли вчера.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Правоохранители рассказали, что об исчезновении 15-летней девушки стало известно 15 июня. По словам ее матери, накануне вечером дочь ушла гулять и не вернулась.

Спустя пять дней поисков тело девушки было найдено 19 июня на пустыре за заброшенным зданием в промышленной зоне. Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой.

В этот же день подозреваемый был задержан. Им оказался ровесник девушки. По предварительной информации, 14 июня парень задушил девушку на пустыре и скрылся с места преступления.

Также было установлено, что девушка была знакома с предполагаемым убийцей.

Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, вчера под Днепром после пяти дней поисков нашли мертвой 15-летнюю девушку. Тело подростка было обнаружено за заброшенным зданием в промышленной зоне Никополя.

Также сообщалось, что в России неоднократно судимый мужчина увез на машине и убил американку.